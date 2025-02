Antitrust multa Gls | ambigua sul green

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.42 L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato con 8 milioni di euro il gruppo Gls. Per il Garante, l'iniziativa di sostenibilità ambientatale "Climate Protect", con cui Gls ha costruito la sua immagine"è stata organizzata, finanziata e comunicata senza la trasparenza e il rigore necessari per un campo molto inquinante,come quello di spedizione e consegna merci". E' inoltre emerso che ai clienti abbonati ai servizi di Gls veniva chiesto un contributo per un certificato sulla compensazione di emissioni di Co2.