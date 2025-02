Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 4 febbraio 2025 | Trono Classico e Over

, martedì 4è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 4, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata disecondo leprotagonista sarà la tronista Francesca, che sta continuando il suo percorso con Gianluca e Gianmarco.andrà in onda l’esterna nella quale Gianluca andrà in camerino da Francesca perché nella scorsa puntata lei aveva messo quasi in dubbio il suo interesse. I due si chiariranno. Con Gianmarco, invece, è scattato il bacio in esterna: i due hanno trascorso qualche ora insieme a Roma e lei ha deciso di fare la videochiamata con la nonna.