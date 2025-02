Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini E Donne: Lite Furiosa Tra Margherita E Morena!

Le nuove registrazioni dipromettono emozioni e colpi di scena! Gianmarco tra due corteggiatrici, Francesca piena di dubbi e nuove tensioni nel trono over. Scopri cosa accadrà!: le nuove registrazioni promettono scintille!Le telecamere disi sono appena spente dopo le ultime registrazioni, e i fan del celebre dating show di Maria De Filippi sono già in fermento. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Grazie alle indiscrezioni trapelate sui social, possiamo svelare qualche dettaglio succulento su ciò che vedremo presto su Canale 5. Tra nuove conoscenze, tensioni e colpi di scena, il trono classico e quello over promettono grandi emozioni.Gianmarco diviso tra Liane e CaterinaIl percorso di Gianmarco Steri si fa sempre più interessante. Il tronista ha trascorso due esterne, e ognuna di esse ha regalato momenti molto diversi.