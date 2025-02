Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Le Leggi Del Cuore, Puntate Colombiane: Julia Crede Che Pablo Sia Stato Assassinato!

Ledelchesia morto ed è disperata. In realtà non è così ma la situazione è davvero molto tesa!Ledelprosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà una notizia drammatica che sconvolgerà. L’avvocatessa apprenderà cheha perso la vita, ma in realtà all’avvocato non sarà accaduto nulla di così grave. La situazione però sarà molto tesa finchénon apprenderà la verità. Ma ecco che cosa sta per succedere.Ledelscopre cheha perso la vita!Nel corso delledella seconda stagione,continuano a collaborare insieme allo studio legale, sebbene questo abbia cambiato nome e si sia associato con un altro studio legale di grande importanza.