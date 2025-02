Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni Endless Love ultima puntata, nel finale "Kemal e Demir muoiono insieme nello scoppio di una mina antiuomo"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La soap turca è giunta al: ecco come si concluderà la storia d'amore tra Nihan eLedell'disono esplosive in tutti i sensi: ilè tragico. Martedì 4 febbraio 2025, il pubblico di Canale 5 scoprirà come finisce la storia d'amore tra