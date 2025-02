Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 4 febbraio 2025

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 4Finn ammette con R.J. di aver sbagliato ad abbracciare Sheila in tribunale, ma è convinto di poter proteggere la sua famiglia. Esprime anche il timore che Liam voglia approfittare della situazione per riconquistare Steffy. Intanto, Wyatt incoraggia Liam a sfruttare la crisi tra Steffy e Finn per riavvicinarsi a lei, sottolineando che non ha mai smesso di amarla. Steffy, tornata a casa di Eric dopo una giornata di lavoro, si confida al telefono con Thomas, esprimendo la sua amarezza per la situazione nonostante si senta protetta nella residenza del nonno.