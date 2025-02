Biccy.it - Angelica Montini, la sua reazione dopo le rivelazioni di Corona

Leggi su Biccy.it

Nel giro di 48 ore quella che era una stilista e imprenditrice praticamente sconosciuta al grande pubblico è diventata uno dei personaggi più popolari del momento,, così come il suo ex compagno sono sulla bocca di tutti da una settimana. Se Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di replicare allefatte da Fabrizioa Falsissimo,si è trincerata dietro un comprensibile silenzio. Ieri Gabriele Parpiglia nel suo programma in onda su Studio 100, 100% Parpiglia, ha rivelato che laaver reso privato il suo account Instagram avrebbe anche lasciato l’Italia: “Lei non è un personaggio pubblico, non ha cercato la popolarità, ha reso privato il profilo Instagram, ha bloccato i commenti. Probabilmente sarà già all’estero da quello che mi risulta“.