Dilei.it - “Angelica Montini era fidanzata con Damante”, le rivelazioni sull’ex di Fedez

Leggi su Dilei.it

Complici ledi Fabrizio Corona sul suo conto,si è ritrovata al centro di un vero e proprio caso mediatico. La designer milanese, indicata dall’ex re dei paparazzi come “il vero amore di“, ha fatto perdere le sue tracce, e, pare, avrebbe deciso di lasciare l’Italia. Le novità che la riguardano, ad ogni modo, non finirebbero qui: proprio Corona, infatti, ha rivelato l’identità di un altro ex flirt della, noto al grande pubblico per essere stato anche fidanzato con Giulia De Lellis., prima diun flirt conDopo averla trascinata (suo malgrado) in un vero e proprio caso mediatico, Fabrizio Corona non ha perso di vista. L’ex re dei paparazzi ha infatti condiviso alcune scottantisulla stilista milanese, che, travolta dallo scandalo per la relazione con, avrebbe deciso di partire per una meta sconosciuta: “ora dov’è? Sembra aver preso una decisione drastica e aver addirittura lasciato l’Italia” si legge su Dillinger News.