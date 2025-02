Ilgiorno.it - Andros Agathos. La ’ndrangheta in Lombardia

La ‘ndrangheta, da una ventina d’anni protagonista delle più feroci vicende criminali del territorio comasco, prima di affermarsi ine nel ricco territorio comasco, ha seguito un preciso percorso: quello arrivato dalla Calabria con i suoi modelli e le sue rigide strutture di gestione del comando, legate ai nomi delle famiglie che al Nord si sono subito presentate con il biglietto da visita della prevaricazione. Una ricostruzione socio-criminale che emerge dal libro appena arrivato in libreria ““, dell’ispettore di polizia Giuseppe Peluso (nella foto), per 25 anni in servizio alla Questura di Como e in particolare alla Squadra Mobile. La presenza progressiva della criminalità calabrese nel Comasco, viene ricostruita facendo riferimento alle gradi famiglie del Sud, e alla loro capacità di diventare subito protagonisti, con i loro emissari al Nord, dei crimini più redditizi nei diversi momenti storici: dai sequestri di persona alla grossa distribuzione della droga, fino a passare alle estorsioni e alla recenti infiltrazioni nei rami di azienda con le imposizioni dei servizi logistici, di pulizia di sicurezza.