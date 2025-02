Thesocialpost.it - Andrea Demattei, il canoista morto assiderato nel torrente Entella: Vigili del Fuoco a processo

Leggi su Thesocialpost.it

Chiavari – Èa 14 anni, trascinato via dalla corrente delmentre praticava lo sport che amava. Oggi, a oltre un anno dalla tragedia, seidelsono stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo.Leggi anche: Morta a 15 anni per sospetta overdose, le ultime ore di Nora Jilassi: familiari e amici contro una donna brasilianaEra il 12 gennaio 2023 quandorimase incastrato con la sua canoa nelle acque gelide del, a pochi metri dal ponte della Maddalena. I soccorsi tentarono a lungo di salvarlo, ma il ragazzo fu estratto dopo più di un’ora, in ipotermia, sotto gli occhi attoniti di passanti e parenti.L’accusa: “poteva essere salvato”La decisione è arrivata dal giudice dell’udienza preliminare Carla Pastorini, che ha accolto la tesi dell’accusa dopo aver risentito in aula il consulente della Procura, Vincenzo Minenna.