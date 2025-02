Ilfattoquotidiano.it - Andrea de Bertoldi, il deputato espulso da Fdi “per conflitto di interessi” passa ora alla Lega

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo quasi sei mesiti nel gruppo misto della Camera, ilde. Il 13 agosto 2024 l’onorevole era stato“con effetto immediato” da Fratelli d’Italia, perché si sarebbe messo “a disposizione” – scrivevano i componenti della Commissione nazionale di disciplina e garanzia di Fdi – di un gruppo di imprenditori del settore geotermico in Toscana “previa sottoscrizione di un contratto di consulenza professionale con il suo studio associato di commercialisti”. Un provvedimento arrivato poche ore dopo l’annuncio dello stesso Dedell’uscita dal partito di Giorgia Meloni per, affermava, “dissenso politico”.Il presunto “di” per il quale è statodal partito della premier, però, non crea invece problemi agli alleati che spalancano le porte al