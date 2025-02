Anteprima24.it - Ancora furti in abitazione nel Sannio, rubati oro e contanti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon si ferma il periodo nero per il, bersagliato daiine non solo. Un fenomeno che ieri sera ha colpito un appartamento nel centro di Castelvenere. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti ad entrare forzando una finestra.Il bottino, secondo le prime stime, ammonta ad oltre mille euro, comprendente monili d’oro e.Una volta rientrati a casa i proprietari hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per le indagini.L'articoloinneloro eproviene da Anteprima24.it.