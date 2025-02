Ilfattoquotidiano.it - Ancora aumenti per le bollette gas dei “clienti vulnerabili” (+ 21% a gennaio). Assoutenti: “Il governo intervenga”

Con l’aggiornamento delle tariffe del gas per i“la spesa di una famiglia tipo che consuma 1.100 metri cubi all’anno risulta più alta del 21,1% rispetto allo stesso periodo del 2024?. Lo afferma.“Gli utenti più deboli che rientrano nellatà stanno subendo le tensioni delle quotazioni all’ingrosso del gas, al punto che le tariffe dirisultano più elevate del 21,1% rispetto a quelle in vigore nello stesso periodo dello scorso anno, quando il prezzo del gas era pari a 104,56 centesimi di euro per metro cubo, con un aggravio di spesa (nell’ipotesi di prezzi costanti) pari a +243 euro a famiglia su base annua“, afferma il presidente di, Gabriele Melluso.“Il– prosegue – deve ora intervenire per assicurare nel mercato tutelato prezzi agli utenti meno cari degli attuali, e per promuovere nel settore dell’energia elettrica il passaggio deial Servizio a tutele graduali, attraverso il contributo delle associazioni dei consumatori per una campagna informativa a tappeto che aiuti i consumatori a risparmiare sulledell’energia”.