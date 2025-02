Metropolitanmagazine.it - Anche a Sanremo 2025 omnia vincit amor: i testi ufficiali delle canzoni in gara

Mancano sette giorni esatti a, edizione numero settantacinque del Festival della Canzone Italiana. Una settimana in cui potrebbe ancora accadere di tutto, se consideriamo gli ultimi avvenimenti, dell’abbandono di Emis Killa, indagato per associazione a delinquere, all’affaire Fedez- Fabrizio Corona. Una cosa, però, è certa: martedì 11 febbraio, qualunque cosa succeda, i cancelli dell’Ariston si spalranno, e Carlo Conti, insieme alla sua nutrita schiera di co-conduttori, presenterà le ventinovein.Come da tradizione, il settimanale TV Sorrisi eha rilasciato in anteprima idei brani proposti dai Big selezionati dal direttore artistico. Naturalmente non è possibile esprimere pareri o giudizi, mancando ancora tutta la parte melodica. Di certo, però, ci si può fare un’idea piuttosto precisa dei temi che verranno trattati sul palcoscenico più ambito e temuto del Paese.