Ancelotti | In Inghilterra c’è il miglior arbitraggio mi aspetto spiegazioni per quanto successo contro l’Espanyol

Il Real Madrid affronterà il Leganes in Coppa del Re domani. Di seguito, la conferenza stampa di Carlo: «Inc’è il, miper»Che partita ti aspetti?«Dobbiamo prepararci bene e arrivare alla fase successiva di questa competizione. In altri anni, la Coppa ci ha dato molta gioia».Dopo la lettera del Real Madrid, ti fidi dell’spagnolo?«Èqualcosa di inspiegabile e quello che il Madrid chiede è una spiegazione. E mi sembra giusto. Perché nulla è stato fatto per proteggere l’integrità del calciatore».Alaba si è infortunato, il club non ha portato alcun acquisto. Perché?«Purtroppo abbiamo perso due giocatori importanti. Alaba era pronto per giocare. Avrebbe giocato domani.