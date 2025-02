Ilnapolista.it - Ancelotti contattato dalla Roma per la prossima stagione (As)

Secondo quanto riportato da As, il tecnico del Real Madrid Carlosarebbe statodai Friedkin per allenare lanella. I giallorossi sperano di rilanciarsi con un tecnico d’esperienza e che gode di fama internazionale, come fecero con Jose Mourinho.per laIl quotidiano spagnolo scrive:Dopo unadifficile, con tre allenatori diversi e lontanolotta per i posti in Champions League, laè alla ricerca di un colpo per la. Come nel 2021 con José Mourinho, il club vuole un manager di fama internazionale per rilanciare il suo progetto. E il prescelto è Carlo. I Friedkin si stanno muovendo personalmente per cercare di convincerlo. La proposta è ambiziosa sotto tutti i punti di vista, sia economico che atletico: un vero e proprio all-in per consolidare la squadra nell’élite europea.