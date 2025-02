Gossipnews.tv - Amici, Classe Stravolta: Anna Pettinelli Contro Tutti!

Leggi su Gossipnews.tv

Tra scontri infuocati, nuovi talenti e colpi di scena, l’ultima puntata di24 ha lasciatoa bocca aperta. Ecco che cosa è successo!La competizione per il Serale di24 si fa sempre più intensa e la puntata andata in onda di recente su Canale 5 ha regalato colpi di scena e tensioni.si è ritrovata al centro delle polemiche, mentre nuovi talenti hanno fatto il loro ingresso nella scuola.non ha risparmiato nessuno: dagli allievi ai colleghi professori, il clima si è surriscaldato in studio. La miccia è scattata quando ha scoperto che Nicolò, suo pupillo, era stato messo al penultimo posto dai compagni nella classifica per il Serale. Laè esplosa, ritenendo il giudizio dei ragazzi ingiusto. Ma la situazione si è fatta ancora più tesa quando persino Nicolò e Trigno hanno preso le distanze dalle sue parole, accusandola di aver frainteso.