Ambasciatori della musica barocca

Théotime Langlois de Swart (violino), Sophie de Bardonnèche (violino), Hanna Salzenstein (violoncello) e Justin Taylor (clavicembalo): sono le quattro anime dell’ensemble francese Le Consort, che questa sera al teatro Impavidi di Sarzana (inizio ore 20.45), sarà protagonista di uno speciale concerto dedicato alla, inserito nel programmarassegna "Concerti a teatro". È Taylor a raccontare la storia e le peculiarità di una formazione capace di guardare indietro e parlare ad ogni generazione. Vivacità, freschezza, modernità di esecuzione sono indicate come le vostre prinicipali caratteristiche: siete d’accordo con questo ritratto? "Sì, cerchiamo di comunicare unadi 300 anni al pubblico di oggi. In quanto musicisti "storicamente informati", abbiamo letto molto e cercato come questasi interpretava nel 17mo e 18mo secolo; il nostro ruolo è incorporare questa conoscenza nelle nostre esecuzioni e interpretare questain modo naturale e spontaneo".