Dilei.it - Amazfit Helio Ring: l’anello smart che legge le tue emozioni

Leggi su Dilei.it

Un anello chele tuee ti dice quando è il momento giusto per allenarti? Non è fantascienza, ma realtà. Benvenute nel futuro dei wearable, dove la tecnologia non si limita più a contare i nostri passi, ma ci aiuta a comprendere meglio noi stesse, le nostree il nostro benessere generale.Un anello in titanio che monitora sonno, stress ed, suggerendoti quando è il momento di allenarti o di prenderti una pausa.unisce tecnologia e design elegante a un prezzo sorprendente. OffertaMonitoraggio del Sonno e della Frequenza Cardiaca, resistenza all'Acqua 10 ATM, Tracker Fitnessro da 3,75g con Durata della Batteria fino a 4 Giorni 169,90 EUR ?12% 149,00 EUR Acquista su Amazon