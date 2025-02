Dilei.it - Amara, chi è la cantautrice compagna di Simone Cristicchi con lui a Sanremo 2025

Il Festival disi avvicina e tra gli artisti più attesi c’è, che per la serata delle cover condividerà il palco con unaspeciale,dal talento raffinato e dalla voce intensa,non è solo la partner artistica del celebre cantautore romano, ma anche la suadi vita.Insieme interpreteranno La cura, l’indimenticabile brano di Franco Battiato, in un’esibizione che si preannuncia emozionante e ricca di significato. Ma chi è? Scopriamo la sua storia, la carriera e il legame con.Chi è Erika Mineo, in arte: la musica come destinoIl nome all’anagrafe è Erika Mineo, ma il pubblico la conosce come. Nata a Prato il 14 giugno 1984, sotto il segno dei Gemelli, si avvicina alla musica sin da giovanissima.