Secoloditalia.it - Altro che “cognato d’Italia”: Politico che incorona Lollobrigida copre di vergogna tutte le malelingue

Leggi su Secoloditalia.it

Non è solo la certificazione del fatto che l’Italia ha saputo affermare la propria leadership in Europa anche nel settore agricolo. Il riconoscimento arrivato da.eu a Francesco, indicato come ministro dell’Agricoltura più influente dell’Ue, è anche la pietra tombale di una certa narrazione che vorrebbe il premier Giorgia Meloni come “donna sola al comando”, attorniata da ministri e dirigenti più o meno inadatti al ruolo e alle sfide che comporta.Il prestigio internazionale del governo italianoOra Meloni, a sua volta indicata dacome “persona più potente d’Europa”, smette ufficialmente di essere sola ai vertici delle classifiche del prestigio. Certo, c’era stato anche Giancarlo Giorgetti, indicato come ministro delle Finanze dell’anno da The Banker, la rivista del Financial Times, ma ancora qualcuno poteva illudersi che fosse un’eccezione.