Almirante contro Che Guevara il duello infiamma la Toscana FdI | L’idolo di sinistra era un assassino e odiava i neri!

Chesanto e Giorgiodemonio? Le fakenews, a, non mancano mai, soprattutto nelle zone “rosse”. “Il Che era un criminale e un terrorista. Ha proibito la musica,, trucidava gay e credenti”, ha detto ieri – senza troppi giri di parole – il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna in un messaggio sul suo profilo Instagram. Non è una frase che arriva per caso. Da giorni, in, infuria ildestra-sulle rispettive icone e il primo cittadino di Grosseto ha preso spunto dalla statua inaugurata a Massa Carrara a Ernesto Che, rivoluzionario e guerrigliero argentino che, dopo la rivoluzione cubana, fu il braccio destro di Fidel Castro rivestendo ruoli importanti nel governo cubano.e Che: chi merita una statua?A Grosseto la giunta di centrodestra ha invece intitolato una strada all’icona missina, Giorgio, nonostante il parere contrario della, delle associazioni e dell’Anpi, l’associazione nazionale Partigiani.