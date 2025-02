Ildifforme.it - Almasri, Nordio e Piantedosi domani in Parlamento: alle 15:30 la diretta Tv del Senato

Leggi su Ildifforme.it

12:15, invece, si terrà l'audizione alla Camera, che però non sarà mandata in onda. Le opposizioni continuano a non essere soddisfatte e chiedono a gran voce che a riferire alsia il Presidente del ConsiglioL'articoloin15:30 laTv delproviene da Il Difforme.