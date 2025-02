Quotidiano.net - Almasri, informativa di Nordio e Piantedosi domani alle 12.15 alla Camera

Roma, 4 febbraio 2025 - I ministri dell'Interno Matteoe della Giustizia Carloriferiranno12,15sul caso. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, come riferisce il capogruppo di M5s Riccardo Ricciardi. L'non sarà trasmessa in diretta televisiva, come era invece stato richiesto dopposizioni, perché sull'opzione non si è trovato l'ok unanime.