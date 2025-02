Secoloditalia.it - Almasri, domani Piantedosi e Nordio alla Camera per l’informativa. Sceneggiata delle opposizioni

Saranno i ministri dell’Interno Matteoe della Giustizia Carloa riferire mercoledì 5 febbraio, alle 12.15 in aulasul caso. Ma la sinistra e ledecidono di sfruttare la notizia delper fare bagarre e andare fuori tema. Così, la notizia data dconferenza dei capigruppo di Montecitorio- stabilendo anche che siano ampliati i tempi di intervento dei gruppi- viene utilizzata per fare gran teatro. Strillano in coro le: “Venga Meloni. Che fa? Scappa? Si nasconde dietro i suoi ministri”. Queste ed altre amenità nel teatrino di Pd, Avs, M5S , +Europa, Iv. Avviso a tutti gli Si attaccano purediretta tv per bittarla in caciara.Ciriani: “Il governo non scappa”Avviso ai naviganti. “Il governo non scappa dal Parlamento”, risponde forte e chiaro il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della capigruppo di Montecitorio.