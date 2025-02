Almasri domani informativa alla Camera

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 Sul casoalle 12.15urgente dei ministri della Giustizia Nordio e dell'Interno Piantedosi.Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L'non sarà trasmessa in diretta televisiva, come chiesto dalle opposizioni. Non c'è stata l'unanimità per il no di Forza Italia e Lega. Le opposizioni continuando ad attaccare la premier. "La Meloni si nasconde dietro i suoi ministri". Replica il ministro per i Rapporti col Parlamento: "Da Nordio e Piantedosi risposte adeguate".