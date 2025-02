Ilfattoquotidiano.it - Almasri, Cacciari a La7: “Ipocrisia totale, da anni politica assassina sui migranti. Meloni contro i giudici? Solita sceneggiata italiota”

“Caso? È ladellaitaliana. Sonoche si sa che ci sono questi accordi con la Libia che non si sa neppure se funzionano, perché i barconi arrivano comunque in Italia e continuano a esserci morti annegati, che non fanno ormai più notizia. Si sa dal primo giorno che questi accordi con la Libia funzionano solo nel senso di creare dei lager per i“. Così a Otto e mezzo (La7) il filosofo Massimorisponde a Lilli Gruber sulla vicenda del torturatore libico scarcerato e rimpatriato dal governo.E aggiunge: “Certo che lasi è messa d’accordo coi torturatori libici, esattamente come hanno fatto tutti i precedenti governi. Quei torturatori sono gli stessi di allora e tutti lo sapevano, ma vogliamo scherzare?ha subito certamente il ricatto di questa banda di assassini.