Repubblica.it - Almanacco di oggi, 4 febbraio: il mistero dei Neanderthal

Leggi su Repubblica.it

Nel 1857 il paleoantropologo Schaaffhausen espose per la prima volta le sue conclusioni su alcune ossa ritrovate in una grotta vicino a Düsseldorf, in Germania. Appartenevano a una “razza selvaggia e barbara di antichi umani”