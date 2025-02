Ilfattoquotidiano.it - Alluvione Prato e Montemurlo, quindici indagati per omicidio colposo e disastro colposo

Sonoglinell’ambito delle alluvioni del novembre 2023 – che causarono la morte di due persone – nel Pratese. Nella serata del 2 novembre 2023 l’esondazione del Bisenzio, costata la vita ad almeno tre persone (6 i dispersi), aveva causato numerosi danni. La forza dell’acqua aveva trasformato le strade in fiumi in piena, le auto erano state travolte e trascinate dalla corrente. La procura di, ora guidata da Luca Tescaroli, ipotizza i reati diper gli ex amministratori dei Comuni di, di dirigenti tecnici e di responsabili della Protezione civile di entrambi i Comuni, di figure apicali del Genio civile della Regione Toscana, dei direttori pro tempore al IV Tronco di Autostrade per l’Italia.anche appartenenti al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per falso ideologico in atto pubblico.