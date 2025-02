Agi.it - Allergie alimentari, un test del sangue sui bambini predice gli effetti

AGI - Un nuovosuldeiallergici agli alimentirischio e gravità delle reazioni a cui potrebbero andare incontro al contatto con determinati cibi. È ildi attivazione dei basofili, un'analisi avanzata appena introdotta nel Laboratorio per ledell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Consentirà di effettuare diagnosi sicure e sempre più accurate per gli oltre 5.000e ragazzi seguiti ogni anno dal team di allergologi dell'ospedale. "Una diagnosi tempestiva e la presa in carico specialistica possono fare la differenza nella gestione efficace della malattia allergica - sottolinea Alessandro Fiocchi, responsabile di Allergologia del Bambino Gesù - riducendo il rischio di complicanze gravi e migliorando la qualità della vita die famiglie".