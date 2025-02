Sport.quotidiano.net - Allenatori. La Spal cambia. Esonerato Dossena

Andreada ieri non è più l’allenatore della. E con lui salutano il club ferrarese anche il suo vice Samuele Olivi e il preparatore atletico Mauro Franzetti. A costare cara al tecnico ex Ravenna è stata l’ultima sconfitta in campionato contro la. Da qui la decisione del club di esonerare l’allenatore e mettersi a caccia di un sostituto. E la scelta potrebbe ricadere sul sammarinese d’adozione Francesco Baldini che, proprio ieri, ha risolto il suo contratto con il Lecco. Un ’giro’ diinfinito. Infatti, proprio domenica scorsa, subito dopo il pareggio sul campo del Gubbio, era statoanche l’ex allenatore del Rimini, Emanuele Troise. E anche i toscani sono ancora a caccia del sostituto. Sembra una corsa a due quella che stanno affrontando Pazienza e Donati, pronti a prendere il posto dell’allenatore campano.