Juventusnews24.com - Allenamento Juve, discorso di Thiago Motta alla squadra prima della seduta: quel dettaglio non è sfuggito ai presenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24disuadi questa: ilche non è(Marco Baridon inviatoContinassa) – Lantus è tornata al lavoroContinassa in vistasfida di venerdì sera a Como, anticipoventiquattresima giornata di campionato.ntusnews24 segue l’all’aperto dei bianconeri., misterha richiamato i suoi ragazzi, che si sono disposti in cerchio attorno al tecnico per undurato circa 2/3 minuti. Unche non èai.Leggi suntusnews24.com