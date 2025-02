Juventusnews24.com - Allenamento Juve aperto, ripresa al JTC con il Como nel mirino. Focus su tecnica e possesso palla davanti ai tifosi: il report

di RedazionentusNews24ai: ildella seduta consu. La nota del clubin campo questa mattinaa stampa e. Ecco ildella seduta aperta alla Continassa: venerdì c’è ilin trasferta.– «Inizia oggi la settimana di lavoro dei bianconeri, attesi fra tre giorni dalla trasferta di(si gioca alle 20.45).Oggi il gruppo si è allenato al mattino, e ha svolto la sessione alla presenza deibianconeri sugli spalti della Continassa.Il piano della giornata di oggi prevedeva, dopo il riscaldamento,su, per concludere con partitella, con in campo chi non ha giocato dall’inizio domenica.Domani in campo nuovamente al mattino».Leggi suntusnews24.