Juventusnews24.com - Allenamento Juve aperto LIVE: discorso di Thiago Motta alla squadra. Out Kelly e altri 4, tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

di Marco Baridonglisulla seduta dei bianconeri dia tre giorni dal match con il Como(inviato) – Chiuso il calciomercato di gennaio (TABELLONE CALCIOMERCATO INVERNALE2025), lantus può finalmente concentrare tutte le sue energie sul raggiungimento degli obiettivi per la seconda parte di stagione.A 3 giorni dsfida di venerdì contro il Como, si aprono i cancelli dellaper unai media e tifosi – su invito.ntusnews24 seguela seduta congli.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAOre 11.35 – Non c’è Lloyd: il nuovo arrivato sta sistemando ancora le ultime pratiche burocratiche. Assenti anche gli infortunati Cambiaso, Kalulu, Bremer, Milik e Cabal.