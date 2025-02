Juventusnews24.com - Allenamento Juve, Alberto Costa in grande spolvero: doppietta nella partitella a squadre ridotte. Ecco come è andata

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24si mette in mostra durante la seduta:per il portoghese in(Marco Baridon inviato alla Continassa) –al lavoro al JTC in vista del match di Como in programma venerdì sera, valido per l’anticipo della giornata numero 24 di campionato.all’aperto oggi per i bianconeri, chentusnews24 segue in diretta.per i bianconeri, con Perin, Conceicao, Mbangula, Rouhi e Thuramsquadra senza pettorina, contro Pinsoglio, Douglas Luiz, Adzic,e Vlahovic. Vittoria dei senza pettorina per 5-4, gol messi a segno daper lui), Adzic e Vlahovic per quelli con la pettorina, mentresquadra avversaria a segno Mbangula, Conceicao, Thuram.