Alle porte di Bologna il super chef Massimiliano Poggi apre un ristorante-vivaio con cucina di campagna

La storia continua e si rinnova. Lobolognese, attraverso la società Ingrediente Italia, aprirà in primavera il suo nuovo locale a Trebbo di Reno nello stesso immobile in cui gestiva la sua attività fino alla primavera 2024. Saranno le ottime prove calcistiche delFc di cui è grande tifoso, sarà il successo che hanno riscosso alcune sue attività in città, sta di fatto che dalla conversazione con lui è evidente e percettibile la grande energia che sta esprimendo su questa nuova attività. Il progetto è ancora senza nome ma ricco di idee, pur mancando ancora qualche tassello importante.Gli spazi e le ideeLo spazio sarà completamente ripensato e il design sarà curato dall’artista catalano Joan Crous, che aha fondato, assieme alla moglie Giovanna Bubbico, la cooperativa sociale Eta Beta, impegnata in interventi socio riabilitativi attraverso l'arte, l'artigianato e la ristorazione.