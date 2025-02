Lanazione.it - Alle Murate le mostre di George Adéagbo e William Demby

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 febbraio 2025 - Tempo rubato. Ma non perduto. Perché come affermava Carter G.Woodson, fondatore del Black History Month negli Stati Uniti, "chi non conserva le testimonianze delle imprese dei propri antenati perde lo stimolo offerto dall'insegnamento delle loro vite": raccogliere quel tempo nelle nostre mani, fatto di storie marginalizzate, oscurate, cancellate, è il cuore delle dueinaugurate stamani al MAD -Art District. Il polo creativo ed espositivo diretto da Valentina Gensini celebra i nove anni di collaborazione con Fondazione MUS.E e Black History Month attraverso una doppia retrospettiva realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio: nell'ambito della decima edizione del festival ideato da Justin Rundolph Thomson e dedicatoculture afro-discendenti nel contesto italiano, sono aperte fino al 4 maggio le monografiche "Divorando le pietre", che celebra l'opera dell'artistain dialogo con tre città italiane - Firenze, Roma, Venezia - e "Tremendous mobility", un viaggio nell'archivio dell'eclettica figura di, autore, giornalista e attore protagonista della vita culturale dell'Italia del dopoguerra.