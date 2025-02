Lanazione.it - Allarme polmoniti da influenza, casi in aumento. La Toscana è tra le più colpite

Firenze, 4 febbraio 2024 – Laè una delle regioni piùdall'impennata deidi sindromi simil-li che stanno portando ad undelle. Diverse società scientifiche hanno lanciato l', anche se l’assessorato della Regione parla di paura ingiustificata e di numeri in linea con gli anni passati, come confermato dall’ospedale fiorentino di Careggi che non segnala undegli accessi in ospedale. L'deisecondo RespVirNet In base agli ultimi dati del sistema di sorveglianza RespVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, la crescita c’è stata soprattutto nell’ultima settimana, con un incremento della pressione su medici di famiglia e ospedali. Questi spesso sarebbero costretti a trattenere a lungo i pazienti in pronto soccorso in attesa che si liberi un posto in reparto.