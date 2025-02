Monzatoday.it - Allarme in Brianza: si è allontanata ancora la 14enne Vittoria Bergamaschi

Leggi su Monzatoday.it

Sono ore di apprensione per la famiglia di, ladi Agrateche poche settimane fa si erada casa insieme a un’amica, per poi far ritorno dopo pochi giorni.Adesso la ragazzina è nuovamente scappata di casa. L’appello sulla pagina Facebook.