Firenzetoday.it - Allarme disabilità: "Aumenta ancora carico di lavoro sui medici, accertamento diventa corsa a ostacoli"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDal 1° gennaio 2025, in nove province italiane (Brescia, Catanzaro, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste e anche Firenze), è partita la sperimentazione della nuova procedura per l'della