Alla scoperta delle reti neurali

All’inizio del 2023, la rete neurale è diventata, all’improvviso, un argomento di diplomazia per uno stato da cui, probabilmente, non ce lo saremmo mai aspettato. Papa Francesco, in Vaticano, ha affrontato l’argomento legato all’intelligenza artificiale e allo sviluppoinsieme ai rappresentantireligioni ebraica e islamica già nel 2024: il concetto è stato ribadito anche in occasione del Giubileo della comunicazione all’inizio del 2025. La questione, ovviamente, è di carattere etico: ebrei e musulmani, infatti, cercano di allontanare sempre di più l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale dai loro fedeli. Ma il dialogo sullee le religioni, in realtà, è aperto da molto prima che l’AI di ChatGPT diventasse mainstream. Sul ruoloe sulle loro applicazioni si discute, comunque, sin dal 2017 in Vaticano.