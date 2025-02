Forlitoday.it - Alla scoperta della Forlì risorgimentale: camminata storica con partenza da Piazza Saffi

Leggi su Forlitoday.it

Nell’ambito delle celebrazioni per la rievocazioneproclamazioneRepubblica Romana del 1849, l’Istituto per la Storia del Risorgimento diha organizzato, per sabato 8 febbraio, dalle ore 10.00, conda, una “