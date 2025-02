.com - Alla scoperta dei riti e delle feste del Carnevale nell’Istria croata

Sfilate, balli in maschera,in strada e golose tradizioni culinarie per ilnelle città e nei borghi istriani: questo è il periodo giusto per scoprire la regione della Croazia – a meno di un’ora di auto da Trieste – insieme ai bambini, magari sfruttando proprio le chiusurescuole italiane (che variano da regione a regione, ma molte includono il 3 e 4 marzo, il martedì grasso).a Pola © Pula Tourist Boarddi Pula (Pola): il cuore della festaCome tradizione vuole, ogni anno il sindaco di Pula (Pola) – gioiello dell’Istria, famosa nel mondo per lo splendido anfiteatro di epoca romana – consegna simbolicamente le chiavi della città al Maestro del, che assume il “comando” e inaugura un periodo di libertà e spensieratezza.Nel 2025 ildi Pola prenderà il via con “Potraga za Karnevalom” (Ricerca del), evento dedicato alle famiglie che animerà il centro città nelle giornate dell’8 e del 15 febbraio: durante queste mattinate, tutti potranno immergersi in un’atmosfera di festa grazie a spettacoli interattivi, laboratori creativi e animazioni.