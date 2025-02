Ilrestodelcarlino.it - Alla Reggiana il derby con Parma

: Granelli, Maglietti, Tintorri, Gorreri, Bossolo, Chiavelli, Pezzani L., Bellini, Sapio, Riccò, Pezzani T., Conti, Gazza, Gaspari. All. Salvatelli (Pezzani P. squalificato).: Sirianni, Ferrari, Strolin, Roldan, Lepore, Croci, Curti, Bartoli, Bussei, Sirianni, Magnani, Algeri, Falanga, Borrelli. All. Franceschetti. Reti: Tintorri (2), Bellini, Sapio, Gorreri, Gaspari (P); Algeri (3), Curti (2), Bartoli, Strolin, Roldan, Croci (R). Parziali: 0-2, 2-4, 3-6. La(6) centra la seconda vittoria stagionale, aggiudicandosi con pieno merito ildi Serie C con(3). L’attesissima sfida dell’Enza vede i granata comandare fin dal principio, gestendo senza affanni i tentativi di rientro degli avversari, con Algeri sugli scudi: "Vincere aè sempre una bellissima sensazione e la prestazione da squadra matura che abbiamo messo in mostra è la ciliegina sulla torta.