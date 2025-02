Ferraratoday.it - Alla guida con un tasso alcolemico oltre la soglia consentita: scatta la denuncia

Leggi su Ferraratoday.it

Un weekend all'insegna dei controlli per i carabinieri della Compagnia di Comacchio che, per garantire la sicurezza, che hanno accertato violazioni in materia di Codice della strada e di stupefacenti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIn particolare a Comacchio, durante un.