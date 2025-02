Quotidiano.net - Alimenta 4 dispositivi contemporaneamente con il potente caricabatterie USB-C da 40W ad un PREZZO REGALATO

Leggi su Quotidiano.net

Quanto fa comodo unin più? Molto, decisamente, soprattutto considerando la quantità diche abbiamo a disposizione nelle nostre case. Oggi, su Amazon, viene messo in maxi offerta con uno sconto del 53% uncon 4 prese USB-C da 40W per untotale e finale d'acquisto di soli 9,42€. Acquistalo subito su Amazon! Ordinalo subito aridicoloUSB-C da 40W al 53% di sconto: offertissima Amazon QuestoUSB C supporta la ricarica rapida con una potenza totale fino a 40W. Consente agli utenti di ricaricare tablet e altriper ridurre al minimo i tempi di attesa. È anche un grande salvaspazio: invece di occupare 4 porte di presa a muro puoi direttamente attaccare questo dispositivo e sfruttare tutte le prese a disposizione.