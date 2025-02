Ilrestodelcarlino.it - Alcol al volante: 3 patenti ritirate

I carabinieri di Cesena nell’ultimo fine settimana hanno denunciato cinque persone e altre quattro segnalate per detenzione di droga per uso personele. Un giovane, sorpreso ad asportare un giubbino in un esercizio commerciale, è stato denunciato per furto aggravato; tre automobilisti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Forlì per guida in stato di ebbrezzaica, poiché sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tassoemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con tassi variabili tra 0,70 e 1,40 g/l. Ledi guida sono stateper la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì e i veicoli affidati a persone idonee alla guida- Quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, eroina e ketamina, sostanze che sono state sequestrate.