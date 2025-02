Vanityfair.it - Alberto Pellai e l'appello per sostituire la canzone del duetto Fedez-Masini a Sanremo: «Con tutto quello che stiamo facendo per la prevenzione della violenza di genere, abbiamo davvero bisogno che due uomini cantino queste parole?»

In un post su Instagram, lo scrittore e psicoterapeuta invita a lanciare uncollettivo a Carlo Conti affinché suggerisca ai due artisti dilaBella Stronza, scelta per la serata dei duetti: «Oggi, per la prima volta, i genitori provano a contrastare con la loro voce il messaggio che arriva dalla musica che ascoltano i figli»