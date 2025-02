Ilfattoquotidiano.it - Al via la piattaforma nazionale di telemedicina prevista dal Pnrr: entro fine anno dovrà assistere almeno 300mila pazienti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladi(Pnt) è online. Finanziata con 1,5 miliardi di euro dal, questa infrastruttura digitale nasce con l’obiettivo di supportare e coordinare i servizi di medicina a distanza, favorendo la presa in carico e la gestione del paziente, ma anche la collaborazione tra diversi professionisti sanitari. Dalla televisita al teleconsulto, passando per la teleassistenza e il telemonitoraggio di base e avanzato, il Ssngarantire l’erogazione di questi servizi per completare la riforma della sanità territoriale, che sulla digitalizzazione dei processi basa la sua sostenibilità. La finalità è ridurre la necessità di spostamenti per visite e controlli, avvicinando le cure ai cittadini, in particolare a chi vive in aree remote, agli anziani e ai malati cronici – di cui in Italia si registra un preoccupante aumento.