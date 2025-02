Unlimitednews.it - Al via il progetto Med Wind, parco eolico offshore nel Mediterraneo

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) -Utilizzare al meglio le potenzialità delle rinnovabili rispettando, allo stesso tempo, in maniera concreta ed eticamente sostenibile, gli ecosistemi terrestri, marini e le comunità locali interessate dai progetti: è l’obiettivo di Med, il più grandediflottante nel, presentato a Roma in un evento promosso da Fondazione UniVerde, Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli e Renexia. La struttura, che sorgerà a oltre 80 km dalla costa siciliana, al largo di Trapani, è già un modello nelle strategie di sviluppo per la transizione energetica in Italia. f04/mgg/gslUnlimited News - Notizie dal mondo